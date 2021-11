Sébastien Leclerc est investi par Les Républicains (LR) sur la 3e circonscription du Calvados. Maire de Livarot et conseiller départemental, il est père de 4 enfants et est âgé de 47 ans. Ses priorités sont l'emploi, l'agriculture et la défense de l'hôpital de Falaise.

