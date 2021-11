Yvetot. Normandie : 1000 jeunes européens autour d'un festival de chorales

Pendant trois jours, du 25 au 27 mai 2017, Yvetot devient "la capitale européenne du chant choral" comme aime à le dire Mathias Charton, le directeur de la Maîtrise de Seine-Maritime. La structure existe depuis 1996. Elle compte 350 chanteurs de 11 à 80 ans et rassemble cinq choeurs. La Maîtrise de Seine-Maritime a l'habitude de participer à des festivals à travers toute l'Europe, d'où cette idée de créer un événement identique sur notre territoire Normand. Yvetot accueille donc cette première édition du Festival international de chorales scolaires.

1000 jeunes chanteurs

Plus de 1000 jeunes chanteurs vont se produire durant ce week-end de l'Ascension. Neuf choeurs de jeunes internationaux (Estonie, Hongrie, Biélorussie, République Tchèque, Pologne, Allemagne et Espagne) ainsi que neuf choeurs de collèges seinomarins et eurois (Eu, Saint-Saëns, Le Trait, Caudebec, Yvetot, Bourg-Achard, Bernay et Damville).

Tous les soirs, la même oeuvre va être interprétée : "L'Europe de mes rêves", créée pour l'occasion par le compositeur Thierry Machuel (Prix des lycéens 2011). "L'Europe de mes rêves" a été composée à partir de poèmes écrits par des collégiens de l'Académie de Rouen. Dix établissements ont travaillé pendant deux ans. Thierry Machuel a ensuite composé la musique.

Yvetot capitale du chant choral

Au programme de ce premier Festival international de chorales scolaires : des ateliers chants le matin au lycée Raymond Queneau d'Yvetot, des mini-concerts les après-midis dans différents endroits de la ville, le concert de "L'Europe de mes rêves" les soirs à 20h30 à la salle Les Vikings et en bonus, le vendredi 26 mai 2017 de 17h00 à 17h45, une parade dans la ville d'Yvetot avec les choeurs invités. Tous ces rendez-vous sont gratuits.

L'interview de Mathias Charton, le directeur de la Maîtrise de Seine-Maritime :

Mathias Charton, directeur de la Maîtrise de Seine-Maritime pour le Festival international de chorales scolaire à Yvetot (mai 2017) Impossible de lire le son.

Premier Festival International de chorales scolaires – Yvetot (Seine-Maritime) – du 25 au 27 mai 2017 – Gratuit – Renseignements ici

A LIRE AUSSI.

Green Horse Festival : la programmation complète dévoilée, Black M et De Palmas attendus en Normandie