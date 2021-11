Hors Normandie. Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

MANCHE

Ce samedi 27 mai 2017 c'est la Fête du Mascaret sur la pointe du Grouin à Vains de 16h00 à 22h00. Venez observer la vague recouvrir la baie du mont st Michel sur l'un des plus beaux sites de la baie! Passage de la vague vers 20h00… Buvette et restauration sur place. Concert Gratuit en plein air avec le groupe Superdope.

La société hippique de Brécey organise, les samedi 27 et dimanche 28 mai, un concours hippique professionnels/amateurs qui fait partie d'un challenge avec les SHR de La-Haye-Pesnel et Sartilly appelé " La tournée des crampons ". Ce challenge est mis en place depuis l'année dernière pour apporter une dynamique à ces concours locaux, très ancrés dans le paysage du Sud-Manche.

Samedi 27 mai 2017, Denis Dugouchet vous propose de partager son challenge vélo… Il souhaite parcourir 500km en 24h00. Le circuit démarre au marché couvert de Sainte Mère Eglise, et passe notamment par Beuzeville-au-Plain. Le circuit est sur route ouverte et Denis vous invite à venir l'encourager et faire quelques tours de vélo en sa compagnie. Sur place, profitez aussi d'une exposition sur la passion du 2 roues et la possibilité de tester des vélos et découvrir de nouveaux matériels.

Jusqu'à samedi 27 mai 2017 participez aux traversées sonores à Granville. Découvrez la Haute Ville et son patrimoine, à travers des concerts de musique contemporaine, au répertoire classique, électro, rock ou encore indie. Un rendez-vous musical à la fois décalé et magique dans ce quartier chargé d'histoire. Proposé par l'Association Marée Moderne en partenariat avec la Ville de Granville.

Jusqu'à dimanche 28 mai 2017 c'est le 2e salon de véhicules anciens "Tacots expo 2017" à la Glacerie. C'est organisé par le comité des fêtes. Tarifs: visiteurs 6 €, concert et feu d'artifice le samedi: l'entrée donne droit au concert. Ouverture de 10 h à 18 h, le 27 jusqu'à 23 h. Buvette, restauration et pâtisseries sur place, plus d'infos au 06 72 80 62 38.

CALVADOS

Samedi 27 mai 2017 c'est la 3e édition de la fête de la bière à Champeaux. Animations et restauration sur place. Marché le samedi matin au Café de Pays. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Jusqu'à samedi 27 mai 2017, retrouvez la 4e édition, du Beny Bocage Bowl skate camp au plan d'eau de Bény-Bocage. Du skate non-stop pour 2 jours et deux nocturnes vendredi et samedi soir. Contest le samedi à 15h avec DJ Bluff. Music live session nocturne le samedi à 21h The Eternal Youth et Red Forest. Camping et restauration sur place.

Dimanche 28 mai 2017 c'est la fête des courses hippiques à Jullouville. PMU, animations enfants: Balade à poney, maquillage, structure gonflable. Restauration sur place. Comptez 5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Rendez-vous toute la journée sur l'Hippodrome marin, au parking des plaisanciers, à Jullouville.

Le Zoo de Jurques vous propose de venir fêter avec lui ses 40 ans pour des festivités qui dureront jusqu'au dimanche 28 mai 2017. Au programme: Préparation des Cadeaux gourmands pour les animaux, atelier Maquillage gratuit avec Violette, animation Sculpture sur ballon avec l'artiste clown Pantouflette, contact avec les serpents ou encore distribution de friandises.

En amont des désormais traditionnelles " Médiévales ", qui auront lieu du 6 au 13 août, le château de Crèvecoeur propose un week-end sur le thème de l'artisanat médiéval. Samedi 27 et dimanche 28 mai, trois artisans, un potier, un forgeron et un menuisier, travailleront ensemble à la réalisation d'un poulailler médiéval. À cette occasion, découvrez les méthodes de fabrication de cet objet emblématique de la vie rurale ainsi que les savoir-faire médiévaux. Vous pourrez également rencontrer un chaumier qui restaurera le toit de la bergerie du château

ORNE

Ce samedi 28 mai 2017, rendez-vous au sein du manège d'Aure du Haras national du Pin. Les artistes Pieric et Toma et les agents du Haras vous présentent un spectacle inédit et humoristique au plus près du public. Le savoir-faire et les surprises sont au rendez-vous pour un moment à savourer en famille ou entre amis. Durée 1h. Visite guidée du Haras et visite libre du parcours découverte de l'écurie n°1 possible avant ou après le spectacle.

Dimanche 28 mai 2017 c'est la fête Normande à Champsecret. Le Parc des Forges de Varenne met la région à l'honneur avec Présentation de fauconnerie, démonstration de chien de troupeau, forgerons couteliers et cloutiers, jeux et sports normands, course de tonneaux, expo-vente d'animaux de basse-cour ou encore marché du terroir.

Jusqu'au 22 juin 2017, rendez-vous au Melrose Cabaret à Condé sur Huisne pour découvrir la formule Revue Seule. Au coeur du Perche, des revues cabaret et spectacles de grande qualité, menés par des artistes professionnels dans une nouvelle salle de 400 places avec un équipement son et lumière de dernière génération.

Samedi 10 et dimanche 11 juin c'est la 3ème édition de l'opération nationale de promotion du tennis, une opération portes ouvertes dans les clubs, à l'occasion du tournoi de Roland-Garros, destinée à accueillir tous les publics pour qu'ils découvrent les clubs affiliés à la FFT et le tennis dans une ambiance conviviale. C'est gratuit avec de nombreuses animations. Rendez-vous au tennis club de Bagnoles de l'Orne.

Une idée de sortie en famille, le parc animalier d'Ecouves au Bouillon à 10 minutes d'Alençon ouvert tous les jours en ce moment de 11h à 19h. Emmenez vos enfants découvrir 300 animaux de 30 espèces différentes. Plus d'infos au 02 33 82 04 63.