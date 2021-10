Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : mardi 23 mai

MANCHE

Samedi 27 mai 2017 c'est la 3ème édition de la fête de la bière à Champeaux. Animations et restauration sur place. Marché le samedi matin au Café de Pays. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Dimanche 28 mai 2017 c'est la fête des courses hippiques à Jullouville. PMU, animations enfants: Balade à poney, maquillage, structure gonflable. Restauration sur place. Comptez 5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Rendez-vous toute la journée sur l'Hippodrome marin, au parking des plaisanciers, à Jullouville.

CALVADOS

Tous les week-end, le Casino de Cabourg vous invite à un moment détente en musique autour d'un verre. Samedi 27 mai 2017, retrouvez le groupe Lollipop! Subtil mélange de jazz manouche et variétés internationales, le Valentine's Day Jazz Quartet vous invite dans son univers résolument acoustique pour un voyage soft, feutré et swing au travers de somptueux standards d'hier et d'aujourd'hui.

Comme chaque année, la ville de Vire organise sa traditionnelle foire des rogations: fête foraine place du château avec une trentaine de manèges, salle de jeux, confiseurs, lâcher de ballons ce jeudi 25 mai 2017 à 11h, feu d'artifice samedi 27 mai 2017 à l'écluse, braderie vide-greniers en ville et animations dimanche 287 mai 2017.

ORNE

Dimanche 28 mai 2017 c'est la fête Normande à Champsecret. Le Parc des Forges de Varenne met la région à l'honneur avec Présentation de fauconnerie, démonstration de chien de troupeau, forgerons couteliers et cloutiers, jeux et sports normands, course de tonneaux, expo-vente d'animaux de basse-cour ou encore marché du terroir.

Jusqu'au 22 juin 2017, rendez-vous au Melrose Cabaret à Condé sur Huisne pour découvrir la formule Revue Seule. Au coeur du Perche, des revues cabaret et spectacles de grande qualité, menés par des artistes professionnels dans une nouvelle salle de 400 places avec un équipement son et lumière de dernière génération.