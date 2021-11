Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 25 mai

MANCHE

Ce jeudi 25 mai 2017 participez aux animations organisées dans le cadre de la Sainte Échelle à Cherbourg en Cotentin. Course de caisses à savon, rue Becquerel et rue du Val Cauchin de 14h à 17h en présence de Morgan Youf (JS Cherbourg), membre du jury. Puis 2 concerts, organisés par le PLO, seront au programme: Les Têtes de Pioc de 19h30 à 20h30 et Duke O'Kalann de 21h à 23h. Les enfants à partir de 5 ans pourront s'en donner à coeur joie grâce à une structure gonflable ouverte de 10h à 23h.

À partir de jeudi 25 et jusqu'au 28 mai 2017 c'est le 2e salon de véhicules anciens "Tacots expo 2017" à la Glacerie. C'est organisé par le comité des fêtes. Tarifs: visiteurs 6 €, concert et feu d'artifice le samedi: l'entrée donne droit au concert. Ouverture de 10 h à 18 h, le 27 jusqu'à 23 h. Buvette, restauration et pâtisseries sur place, plus d'infos au 06 72 80 62 38.

CALVADOS

Vendredi 26 et samedi 27 mai 2017, retrouvez la 4e édition, du Beny Bocage Bowl skate camp au plan d'eau de Bény-Bocage. Du skate non-stop pour 2 jours et deux nocturnes vendredi et samedi soir. Contest le samedi à 15h avec DJ Bluff. Music live session nocturne le samedi à 21h The Eternal Youth et Red Forest. Camping et restauration sur place.

Ce vendredi 26 mai 2017 c'est la soirée avant-première d'un Festival à Villerville: Une soirée en 3 temps avec une partie dédiée à la 4e édition qui aura lieu du 31 août au 3 septembre 2017, le spectacle Poil à gratter de et avec Adeline Piketty puis un moment festif d'échange autour d'un apéritif-dinatoire avec Alain Desnot, Sylvaine de Keyzer et quelques membres de l'association et de l'équipe du festival.

ORNE

" Tous en fête " à l'occasion du 26e Corso Fleuri de Saint Germain du Corbéï ce week-end de l'Ascension 2017. Jeudi 25 mai 2017, une grande braderie avec fête foraine. Samedi 27 mai 2017, spectacle, feu d'artifice et dimanche 28 mai 2017 à partir de 14h30 défilé avec chars et fanfare. C'est organisé par le comité des fêtes de Saint Germain du Corbéï. Infos complémentaires sur comitedesfetes-sgc.fr.

Une idée de sortie en famille, le parc animalier d'Ecouves au Bouillon à 10 minutes d'Alençon ouvert tous les jours en ce moment de 11h à 19h. Emmenez vos enfants découvrir 300 animaux de 30 espèces différentes. Plus d'infos au 02 33 82 04 63.