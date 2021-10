Rouen. Près de Rouen, il vend de la drogue sur le parking

Actuellement incarcéré, c'est en récidive légale que Mehdi Boisguérin, 31 ans, se rend coupable d'acquisition et détention d'héroïne, de transport et cession de produits stupéfiants à Tourville-la-Rivière, le 15 mars 2017. Ce jour-là, une patrouille de Police est intriguée par un véhicule stationnant sur un parking, dont le conducteur s'agite en manipulant des sachets plastiques suspects.

Ils souhaitent en savoir plus et somment le conducteur de sortir. Au lieu de cela, il tente de s'enfuir au volant de son véhicule et de se débarrasser de sa carte SIM. Les policiers trouvent dans la voiture plusieurs sachets d'héroïne, de la résine de cannabis, du matériel pour conditionner les doses de stupéfiants, 1 500 € et une arme à feu de catégorie B dans le coffre, dont il "ne s'est jamais servi," prétend t-il.

Plusieurs kilos de drogue saisis

Dans la carte SIM, les policiers découvrent plusieurs messages évoquant de prochaines ventes ainsi que de nombreux contacts. Ceux-ci sont entendus et confirment des achats de drogue journaliers. "Je connaissais déjà les clients puisque je suis consommateur moi-même", dit le prévenu. La police estime le poids total des drogues retrouvées dans la voiture à plusieurs kilos.

L'individu, qui reconnaît les faits, a déjà quinze condamnations à son casier judiciaire pour vols et violences. Pour le ministère public, "le trafic bien établi en récidive légale et la détention d'armes à feu montrent la dangerosité certaine du prévenu". Sa défense souligne que "l'accusé a fait preuve de naïveté devant ses fournisseurs et ne devrait pas être le seul à comparaître".

Il est condamné à trois ans de prison dont deux assortis du sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

