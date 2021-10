Rouen. Agression à Rouen : il lui tire dans les jambes en pleine rue

Les services de police interviennent le 23 avril 2017 dans une rue de Rouen (Seine-Maritime), pour des coups de feu entendus sur la voie publique. Sur place, les policiers découvrent un homme gisant à terre dans une mare de sang. Il a été atteint de deux balles d'un pistolet de gros calibre, au genou et au mollet. Les policiers relèvent les douilles de balles restées sur le sol. Dans la foule, l'inquiétude et l'énervement font émerger trois individus qui désignent Christophe Ory, 49 ans, comme auteur de l'agression. Il est bientôt interpellé et placé en garde à vue. En audition, il explique qu'une altercation a déjà eu lieu la veille avec la victime, au cours de laquelle celle-ci l'aurait aspergé de gaz lacrymogène. Deux témoins de la scène donnent des versions différentes de l'agression. Pour l'un, le prévenu est l'auteur du délit, le second dit qu'il s'est fait agresser.

Règlement de compte ?

"J'étais racketté depuis longtemps et j'ai pris peur quand je l'ai vu.", dit le prévenu à la barre du tribunal correctionnel de Rouen, jeudi 27 juin 2019. Son casier judiciaire affiche des condamnations qui lui ont déjà valu de la détention. La victime, quant à elle, se voit octroyer une interruption temporaire de travail de 65 jours après examen médical. Pour la partie civile, "la responsabilité du prévenu est totale". Le procureur de la République considère que "l'acte est prémédité et doit être assumé". La défense note que, devant le profil menaçant de la victime, qui entretenait un conflit d'argent avec le prévenu, ce dernier "s'est stupidement armé". Après délibération, le tribunal le déclare coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de trois ans de prison dont un an assorti du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.

