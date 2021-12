Rouen. Près de Rouen, il agresse un automobiliste et lui vole sa voiture

Le jeudi 13 septembre 2018 à la tombée de la nuit, la victime gare son véhicule sur le parking de la mairie de Caudebec-lès- Elbeuf (Seine-Maritime). Il attend un ami pour fêter l'obtention de son nouvel emploi mais c'est le prévenu qui se présente, Matthieu Revel, un jeune homme de 19 ans. Il s'approche de la voiture pour demander une cigarette au conducteur. Celui-ci refuse et ne veut pas discuter malgré l'insistance de l'inconnu, lequel assène un violent coup de tête à la victime. Sonné et sans réaction, il fouille les poches de l'agressé pour trouver les clés du véhicule, ainsi de l'argent, avouera-t-il en audition. Un témoin intervient et c'est un échange de coups de poing qui reprend. Décidé à aller au bout de son projet, le prévenu s'empare du véhicule et disparaît.

Un véritable lynchage

Le véhicule volé est retrouvé le lendemain, accidenté. Parallèlement, les enquêteurs visionnent les images des caméras de surveillance du parking, grâce auxquelles ils n'ont pas de mal à reconnaître le prévenu au cours du véritable lynchage auquel il s'est livré. Il est interpellé et placé en garde à vue.

Il explique qu'il était alcoolisé ce soir-là et qu'il cherche à combler une forte addiction au cannabis. Le procureur de la République rappelle que ce nouveau délit intervient trois mois après la libération du prévenu à la suite d'une condamnation à une peine de prison ferme et déclare qu'il n'a pas pris "la mesure de la gravité de ses actes". Pour sa défense, le contexte familial "a plongé le prévenu dans des actes irréfléchis". Le tribunal le déclare coupable à l'audience du vendredi 21 septembre 2018 et le condamne à une peine de 10 mois de détention dont sept assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.