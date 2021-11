Rouen. Trois mois de prison ferme pour un dealer près de Rouen

Le 25 juin 2019, une voiture de la gendarmerie de Bonsecours (Seine-Maritime) repère un véhicule à l'arrêt avec trois occupants à bord, qui prennent la fuite à pied lorsqu'ils se voient surveillés. Dans le véhicule laissé vide, les gendarmes trouvent des sachets de résine de cannabis dans les portières.

Le propriétaire du véhicule est recherché et dit n'être qu'une connaissance des trois suspects, auxquels il prête volontiers sa voiture sans poser de questions. Les empreintes ADN sont relevées dans le véhicule et aboutissent à l'identification d'un des trois individus, Alexandre Batte, 22 ans, déjà connu des services de police pour des faits similaires en 2018.

Un trafic avéré

Les gendarmes décident de mettre en place une surveillance au cours de laquelle deux procès verbaux seront établis, relatant les rencontres du prévenu avec d'autres personnes dans un parc. Certains de ces acheteurs potentiels sont interpellés et, lors de leur audition, reconnaissent les transactions passées avec le prévenu, lequel est aussitôt interpellé et placé en garde à vue.

lors de sa garde à vue, il confesse les actes et une recherche sur son téléphone portable permet d'authentifier des conversations portant sur des questions d'argent et de cession de produits stupéfiants. Au casier judiciaire du prévenu, quatre condamnations sont portées pour vols et violences avec arme.

Pour le ministère public, "tous les faits convergent vers une culpabilité du prévenu". La défense note que "la vie précaire du prévenu doit être prise en compte". Le tribunal déclare le prévenu coupable des faits reprochés et le condamne à une peine de trois mois de prison ferme.

