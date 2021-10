Le-Havre. Rugby au Havre : enfin un rapprochement entre le HAC et le HRC

La question de la fusion des deux clubs de rugby du Havre (Seine-Maritime), le Havre athlétique club (HAC) et le Havre rugby club (HRC), est un sujet récurrent dans la cité océane. Une union qui ferait la force du rugby havrais mais qui n'a jamais été possible en raison d'une vieille concurrence entre les deux formations. Avec le temps, les esprits s'apaisent et un rapprochement se concrétise.