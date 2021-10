Les apiculteurs sont inquiets, avec l?invasion du frelon asiatique qui remonte vers le nord-ouest et poursuit sa colonisation. La Mayenne s?attend à son arrivée, la bestiole dévore les insectes pollinisateurs, et notamment les abeilles limitant la production de miel et la pollinisation des fleurs et légumes... Une campagne de piégeage des ruches est en cours d?organisation dans plusieurs départements ligériens et vendéens.

