Houlgate. Les lutteurs olympiques américains à l'entraînement

La délégation américaine de lutte a choisi Houlgate pour s'entraîner avant les JO, du 27 juillet au 5 août. Les infrastructures flambant neuves en bord de mer et dans un cadre verdoyant font le bonheur des athlètes. La lutteuse Amit Elor ne tarit pas d'éloges : "Je me plais beaucoup ici, c'est très paisible, une bonne évasion des folies qui se déroulent à Paris en ce moment. Il y a beaucoup de nature, c'est un tellement bel endroit pour s'entraîner !" Tous médaillables, ce sont de vraies stars qui se concentrent avant les épreuves.

Les athlètes olympiques Américains à Houlgate Impossible de lire le son.

Base arrière avant les JO

Les treize athlètes olympiques ont rencontré leurs fans lors d'un entraînement ouvert au public, un rêve pour Nicolas Ménivale : "Je viens de Dieppe pour les voir. Ils sont des exemples, et c'est peut-être la seule occasion qu'on aura dans l'histoire de toute une vie." Le Centre sportif de Normandie d'Houlgate propose un équipement de pointe, quasiment fini après sept ans de travaux, et la lutteuse Kayla Miracle déclare enthousiasmée : "C'est génial : l'hébergement, le sauna, les bains froids, la nourriture, les dortoirs… tout est bien ici." Ils sont au total 13 lutteurs américains à combattre lors des Jeux de Paris 2024.