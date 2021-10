On est loin des sentiers battus et des discours conventionnels. François Tollot, candidat PCF sur la première circonscription de l'Orne, et sa suppléante Françine Brière, avaient déclaré leur candidature mardi 14 mars 2017 lors d'une manifestation devant une banque à Alençon (Orne), dénonçant l'évasion fiscale.

C'est à nouveau en manifestant pour un travail pour tous, et en distribuant des tracts, que le candidat est allé ce lundi 3 avril 2017 à la rencontre des chômeurs, devant l'agence Pôle Emploi d'Alençon. François Tollot: