Dans une communication parfaitement huilée, un appel a été lancé par cent personnes, ce lundi 3 avril 2017, pour la candidature de Christine Roimier à la députation, sur la première circonscription de l'Orne, celle d'Alençon/Domfront. Christine Roimier, UDI, ex-maire d'Alençon, conseillère départementale se retrouverait alors face à Bertrand Deniaud, qui est investi par Les Républicains... et l'UDI.

L'appel des 100

"Nous vivons une situation inédite: l'agonie d'un quinquennat raté; la dangerosité effrayante d'un fanatisme islamique assassin; une Europe menacée d'explosion; des tensions internationales et des flux migratoires incontrôlés; une crise sans précédent de la vie politique; un Député sortant, frappé par le cumul des mandats et incapable de choisir entre les candidats à la Présidentielle et pas davantage le mandat qu'il souhaiterait conserver. Et enfin un candidat de droite imposé par sa formation politique sans concertation locale, ce qui empêche sa capacité à rassembler sur son nom et donc de l'emporter", explique le communiqué.

La solution Roimier

Envoyé par une agence de communication, le texte poursuit: "face à ces risques, nous refusons tout fatalisme. Nous croyons au contraire qu'il existe en nous-mêmes des forces et des énergies citoyennes pour construire d'autres possibles par la mobilisation populaire.

Nous appelons Christine Roimier à être candidate de la droite et du centre aux prochaines législatives, avec Bernard Soul, Maire de Domfront à ses côtés".

Les cent signataires

Ce communiqué est accompagné de la liste des cent signataires, qui appellent à être rejoints "pour faire de cette élection législative, un rendez-vous de réconfort démocratique!"

Jean Pierre Blouet, vice-président du Conseil départemental, Bagnoles de l'Orne

Marie-Thérèse de Vallambras, conseillère départementale, Passais la Conception

Maryse Oliveira, vice-présidente du Conseil départemental, Carrouges

Patrick Lindet, conseiller départemental, Alençon

Alain Lambert, 1er vice-président du Conseil départemental, Alençon

Sophie Douvry, vice-présidente du Conseil départemental, Damigny

Béatrice Métayer, conseillère départementale, Radon

Ludovic Assier, conseiller régional, Alençon

Georges Bernard, maire honoraire de Bagnoles de l'Orne

Henri Bonnel, président de la communauté de communes Andaines-Passais

Claire Bresson, St Aubin d'Appenai

Jacques Brochard, St Mars d'Egrenne

Françoise Camus, Alençon

Docteur François Chareton, Valframbert

Patrick Chatel, la Chapelle d'Andaine

Pierre Chatelier, Hauterive

Patrick Cousin, maire de Cerisé

Isabelle d'Arbonneau, Alençon

Bernard Davy, maire-adjoint, Domfront

Marie-Claire de Poret, Mantilly

Brigitte Delachaussee, Alençon

Philippe Delachaussée, Alençon

Docteur Idriss Delouane, Heloup

Josette Dessarthe, Alençon

Philippe Drillon, Alençon

Joël Dromer, maire-adjoint, Domfront

Chantal Dumaine, maire de Geneslay

Marcel Folliot, maire-adjoint, Domfront

Pierre Paul Fourcade, la Haute Chapelle

Joël François, conseiller municipal, St Sauveur de Carrouges

Christophe Gallienne, ancien conseiller général, Passais la Conception

Docteur Raymond Henry, Héloup

Claude Lajon, Alençon

Michèle le Coutour, maire honoraire, St Germain du Corbéis

Monique Le Dauphin, Coulonges-sur-Sarthe

Marc le Picard, Alençon

Véronique Ledemé, Alençon

Michelle Lemaître, Alençon

Jean Lemaître, Alençon

Aurélie Leroux, maire-adjoint, Domfront

Henri Leroux, maire de Beaulandais

Jean Lhostis, Saint Germain du Corbéis

Robert Loquet, conseiller général honoraire

Mostefa Maatchi, Sees

Michel Marseguerra, Alençon

Ghislaine Marseguerra, Alençon

Christian Martel, Alençon

Danielle Mazeline, Neuilly- le-Bisson

Marie-Françoise Moche, Bagnoles de l'Orne

Bruno Moche, Bagnoles de l'Orne

Françoise Mornet-Larivière, Alençon

Gilbert Nagy, Valframbert

Pascale Nail, St Germain du Corbéis ,

Agnès Nativelle,Semallé

Catherine Noal-Lambert, Alençon

Christophe Paumier-Gasse, conseiller municipal, Ménil-Erreux

Docteur Pierre Petitbon, la Chapelle d'Andaine

Olivier Petitjean, maire de Bagnoles de l'Orne Normandie

Michel Ponchaut, administrateur de la Fédération Française de sport adapté, Alençon

Colette Rouleau-Dugage, maire honoraire, Rouellée

Alain Roussel, Semallé

Sylvie Serais, maire de Sept-Forges

Marie-Claude Soubien, conseillère municipale, Alençon

Bernard Sueur, Condé sur Sarthe

Sylvie Tallonneau, maire-adjoint Domfront

Ken Tatham, ancien maire de St Ceneri

Jean-Louis Troucelier, St Germain du Corbéis

Marie-Noelle Troucelier, St Germain du Corbéis

Gérard Végé, maire de Tessé Froulay

Claude Weill, ancien maire-adjoint de Sées, Alençon

A LIRE AUSSI.

Pour les élues locales, la parité s'arrête aux portes du pouvoir