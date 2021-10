Caen. Boxe. Plus que 15 jours avant le combat européen du Normand Maxime Beaussire

"Je suis un peu fatigué. Mais, c'est normal. J'enchaîne les oppositions à l'entraînement avec différents adversaires, à Laize-la-ville près de Caen chez mon préparateur physique, et au Noble Art de Rouen", explique Maxime Beaussire, à quinze jours de son combat européen, le samedi 15 avril 2017. Il défiera alors au CID de Deauville (Calvados) Zakaria Attou, détenteur de la ceinture de l'union européenne dans la catégorie des super-welters. "Mais, je sens que je progresse même si tout n'est pas parfait", indique le Saint-Lois d'origine.

• Lire. Maxime Beaussire en Conquérant pour son premier combat de l'année



Toujours invaincu en pro

Maxime Beaussire, licencié au Ring Malherbe Calvados est toujours invaincu chez les professionnels avec 23 victoires et un nul. Zéakaria Attou présente un bilan moins flatteur : 24 succès pour 6 défaites et 2 nuls. "Un match nul ne me permettrait pas de décrocher la ceinture. Je dois absolument gagner ce combat à l'issue des 12 rounds ou avant. Mais, attention, il ne faut pas oublier que Zakaria est le tenant du titre. C'est lui le champion".

Pratique. De 14 à 17h45, le CID de Deauville ouvrira ses portes au grand public. Le début du combat est prévu à 20h30.

A LIRE AUSSI.

BOXE : Le saint-lois Maxime Beaussire en conquérant pour son premier combat de l'année !

Boxe. Maxime Beaussire rêve de titre européen en 2017

Boxe : Maxime Beaussire remettra le couvert au Zénith de Caen en avril

Boxe: Maxime Beaussire s'impose à Deauville

Top 14: débuts scrutés à Toulon, reprise tendue à Bayonne