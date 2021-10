Une vitrine, des baguettes et des pâtisseries d'un côté. Des tables, une serveuse et une carte de bistrot de l'autre. Ce sont les deux univers que propose L'Assiette du boulanger, qui a ouvert ses portes il y a un mois entre le quartier Luciline et les Docks 76. Une stratégie et un emplacement qui permettent de satisfaire tous les emplois du temps, de ceux qui avalent un sandwich sur le pouce à ceux qui ont le temps de partager un déjeuner entre collègue avant de retourner travailler.

C'est dans cette ambiance de cantine que je m'installe dans un rayon de soleil grâce aux larges baies vitrées qui donnent sur l'extérieur. La carte à l'extérieur affiche fièrement que les deux plats du jour que propose le chef sont faits maison. Pas franchement porté sur le poisson, je délaisse le cabillaud à la sauce provençale pour un "hamburger du boulanger".

Un vaste choix de desserts

Et je ne regrette pas ce choix! Le pain est à la fois croustillant et moelleux à l'intérieur, la viande hachée est fondante et parfaitement cuite et la compotée d'oignon, la salade et la tranche de cheddar lient parfaitement le tout. À côté, les potatoes faites maison ne sont pas moins intéressantes. Elles manquent peut-être juste d'une sauce pour les accompagner.

En dessert, l'adresse propose un vaste choix directement dans la vitrine de la partie boulangerie. Je choisis un éclair au spéculoos. La pâte à chou est moelleuse et la crème a suffisamment le goût de spéculoos, sans être écoeurante. Le petit plus, ce sont les petits éclats de biscuit sur le dessus. Pour 14€, cette formule plat, dessert et boisson permet de faire une bonne coupure pour la pause déjeuner.

Pratique. 26, mail Andrée Putman, à Rouen.

A LIRE AUSSI.

A Nantes, un restaurant où tous les serveurs sont trisomiques

Bonne table à Rouen : Les classiques simples, fins et efficaces du Cargo

Bonne table à Rouen: Pour les fêtes, offrez-vous un repas gastronomique chez Rodolphe