Caen. Une loufoque leçon de "Pianistologie" à l'Université de Caen

Simon Fache n'a pas voulu choisir entre le piano et le rire, entre le musicien et l'humoriste. Avec "Pianistologie", il fusionne ses deux passions et livre une réjouissante partition où les zygomatiques sont autant sollicités que l'ouïe... Simon Fache fait d'ailleurs participer le public dans ses élucubrations symphoniques et prouve que sérieux et classique peuvent aller de paire.

Un one-musician-show décapant et original !

Pratique. Dimanche 2 avril à 17h30 à l'amphithéâtre Pierre Daure, Campus 1 de l'Université de Caen. Tarifs: gratuit -12 ans, 10, 15€. Tél. 02 31 56 60 87

A LIRE AUSSI.

Brésil: le Maracana au stade de l'abandon

Ligue des champions: Arsenal-Bayern Munich, la der de Wenger?

Calvados : après une journée alcoolisée, deux frères en viennent aux mains, l'un finit dans le coma

Simon Coencas, le dernier aventurier de la grotte de Lascaux

En Russie, des mannequins âgés défient les stéréotypes de la retraite