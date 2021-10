La goute d?alcool qui a fait déborder le vase : c?est le saccage de la gerbe de fleurs, après les cérémonies du 8 mai ? un peu plus tôt, quelques personnes imbibés avaient déjà causé pour plus de 6 500 euros de dégâts dans le centre ville ? et donc, depuis aujourd?hui, il est interdit de consommer de l?alcool dans les rues de Mayenne: l?arrêté municipal dure jusqu?à fin octobre.

