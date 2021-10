Cherbourg : un 14 juillet sous haute surveillance

Réunion au sommet ce lundi 12 juillet à la mairie de Cherbourg. Le député-maire, le sous-préfet, le commissaire et le procureur de la République se sont retrouvés pour faire le point sur le problème de l'alcool dans les rues du centre-ville. Avec les beaux jours, les alcoolisations excessives se multiplient sur la voie publique, et le phénomène pourrait s'accentuer avec les festivités du 14 juillet. Les contrôles seront donc renforcés et des sanctions pourraient être prises.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Éric Bouillard, le procureur de la République de Cherbourg.