Isigny-le-Buat. Salon de l'agriculture : six médailles pour des produits laitiers normands

Les produits de l'entreprise Isigny Sainte-Mère, basée à Isigny-sur-mer dans le Calvados, ont marqué le jury du salon de l'agriculture 2017. La société normande s'est vu remettre six médailles dont deux en or pour ses produits laitiers.

Le Pont-l'Evêque distingué

"Ces nouvelles médailles récompensent le savoir-faire des hommes et des femmes de la coopérative ainsi que la qualité et l'exigence des produits", indique la direction de l'entreprise. Ce sont les Pont-l'Evêque AOP et la Crème d'Isigny AOP qui ont reçu les plus belles distinctions.

