Caen. FOOTBALL (Ligue 1, 27e journée) : L'exploit du SM Caen qui éteint le Chaudron en l'emportant Saint-Étienne (0-1) ! 

Le film du match :

33e : Combinaison entre Féret et Adeoti qui abouti sur le côté gauche à Bessat dont le centre trouve la tête plongeante parfaite de Rodelin qui bat Ruffier

St-Etienne : 0- Caen : 1

42 : Béric hérite de la première occasion des Verts sur le flanc gauche de la surface de Vercoutre mais sa frappe s'envole.

Mi-temps : Saint-Étienne : 0- Caen : 1

47e : Longue touche qui profite à Delaplace dont le centre tir est renvoyé par la barre de Ruffier.

53e : En retour de corner, le ballon navigue et revient sur Adéoti qui allume une énorme mine des 30 mètres qui rase la lucarne d'un Ruffier médusé.

60 : Polomat déborde sur le côté gauche et voit son centre dévié in extremis par Ben Youssef devant Beric.

62 : Centre impeccable de Polomat qui trouve Beric mais le buteur stéphanois manque totalement sa reprise devant Vercoutre. Ouf !

75 : Débordement de Monnet-Paquet qui centre vers Pajot mais le plat du pied de ce dernier file largement à côté malgré une position idéale.

85 : Lancé tout seul en face à face avec Ruffier, Karamoh frappe à mi-hauteur mais le gardien local parade superbement.

Score final : Saint-Étienne : 0- Caen 1

Le fait du match : Dites 33 !

Comme face à Nancy, un seul et unique but aura suffit au bonheur des Malherbistes et comme face à Nancy, c'est Ronny Rodelin qui a offert les trois points aux siens, ce dimanche. A la demi heure de jeu et alors que les Caennais n'avaient encore pas percé une seule fois la défense des Verts, le centre de Bessat a trouvé la tête de Rodelin pour une reprise parfaite et un but essentiel puisqu'il sera le seul du match. Un but à très cher !

L'homme du match : Jonathan Delaplace (Caen)

Quelle débauche d'énergie et quelle qualité a montré l'infatigable milieu de terrain caennais dans le Chaudron. Au four et au moulin, Jonathan Delaplace; comme Julien Féret ou Damien DaSilva a fait partie des éléments phares du collectif normand. Le symbole d'une renaissance !

Fiche technique :

Mi-temps : 0-1, Arbitre : M. Buquet

Avertissements : Caen : Rodelin (74), Seube (79)

Saint-Étienne : Ruffier, Theophile-Catherine, Polomat, Lacroix, Perrin (cap), Saivet, Veretout (Pajot 75), Lemoine, Rocha-Santos (Pierre-Gabriel 46), Monnet-Paquet, Beric (Roux 69), entr : Christophe Galtier

Caen : Vercoutre, Guilbert, Yahia (Ben Youssef 51), DaSilva, Adeoti, Bessat, Delaplace, Seube, Féret, Rodelin (Leborgne 88), Santini (Karamoh 70), entr : Patrice Garande

BUT : CAEN : Rodelin (33)

