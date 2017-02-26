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Caen. La Normandie au Salon de l'Agriculture : la préparation des vaches en images

C'est le grand jour des vaches de race Normande ce dimanche 26 février 2017 au Salon international de l'Agriculture à Paris. Des animaux chouchoutés jusqu'à la dernière minute, avant d'entrer sur le ring.

Publié le 26/02/2017 à 14h48 - Par
Caen. La Normandie au Salon de l'Agriculture : la préparation des vaches en images
Thomas Dumesnil de Rouellé (Orne) avait décroché le titre de grande championne l'an dernier avec Clochette. Il était présent ce dimanche 26 février 2017 porte de Versailles. - Célia Caradec

Au lendemain de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture à Paris, place au concours des vaches de race Normande sur le grand ring, ce dimanche 26 février 2017.

Avant de défiler, les animaux sont "chouchoutés" jusqu'au dernier moment. Lucie Foucault, 17 ans, de Briouze (Orne) a présenté Gentiane pour la toute première fois. A quelques minutes de son entrée sur le ring elle s'est confiée au micro de Tendance Ouest :

Lucie Foucault

Les résultats

Prix de la Meilleure Laitière de Race

1 CLOCHETTE MME COLETTE LEQUERTIER 50310 ST MARTIN D AUDOUVILLE

Prix de la Meilleure Fromagère

1 EBANIE GAEC DES SOURCES 50310 OZEVILLE

Prix de la Meilleure Bouchère

1 GALANTINE SCEA DE LA CHAUSSEE 76630 DOUVREND

Femelles en cours de 1ère lactation - 56F1A

1 JACQUETTE EARL MARTIN 22830 PLOUASNE

2 JOUTE EARL ENJALBERT 61390 FERRIERES LA VERRERIE

3 JASMINE M BENOIT HEBERT 76400 TOURVILLE LES IFS

4 JUNIQUE GAEC DES SOURCES 50310 OZEVILLE

5 INFLUENCE SCEA DE LA CHAUSSEE 76630 DOUVREND

6 JALACHITA GAEC PIOU - TOUBLANC 49110 MAUGES-SUR-LOIRE

7 JASONNE GAEC DES SAPINS 41270 LA FONTENELLE

Femelles en cours de 1ère lactation - 56F1B

1 INESSE M Luc DESTRES 50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE

2 ICONE SCEA DU PRIEURE DE LA BARRE 61170 ST AGNAN SUR SARTHE

3 INTERIM GAEC DE LA NOBLERIE 50410 PERCY-EN-NORMANDIE

4 ILLIFAUT GAEC LAVAL DREAMS 35150 AMANLIS

5 IRENCE GAEC DE LA BARBURE 53240 ANDOUILLE

6 INTREPIDE EARL DES P TITES NORMANDES 14230 LA CAMBE

7 IMPARFAITE EARL MICHON 35420 POILLEY

Femelles en cours de 2ème lactation

1 HEROIQUE M Luc DESTRES 50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE

2 IBIZA GAEC DE CALAN 22550 PLEBOULLE

3 HOSTIE GAEC BESNIARD FRERES 61500 AUNOU SUR ORNE

4 HOULETTE GAEC DES POISSONS 50700 URVILLE

5 IDEALISE EARL DU MESNIL 49122 BEGROLLES EN MAUGES

6 HELLEBORE EARL DU GRAND MARCILLY 53190 LANDIVY

7 HILLARY M BENOIT HEBERT 76400 TOURVILLE LES IFS

8 HIVER2191 EARL DE LA TOUCHE ROLLAND 35160 TALENSAC

9 HORTENSIA EARL DE LA ROUAIRIE 53940 ST BERTHEVIN

10 IDINE EC GAEC CAHOREL 50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE

Femelles en cours de 3ème lactation

1 HISTOIRE EARL MOIZIARD 56920 GUELTAS

2 HOTESSE EARL MARTIN 22830 PLOUASNE

3 HARMONIE EARL DE LA VACHONNIERE 53370 ST PIERRE DES NIDS

4 HUTTE M LEVEE Alain 50570 REMILLY SUR LOZON

5 GIROUETTE EARL DUMESNIL THOMAS 61700 DOMFRONT EN POIRAIE

6 GENTIANE GAEC FOUCAULT 61220 BRIOUZE

7 GALANTINE SCEA DE LA CHAUSSEE 76630 DOUVREND

8 GABRIELA GAEC MERLE A LACAPELLE 15600 SAINT-CONSTANTFOURNOULES

Femelles en cours de 4ème lactation et plus

1 FIRST LADY GAEC PIOU - TOUBLANC 49110 MAUGES-SUR-LOIRE

2 DJAKARTA GAEC DU DESERT 35420 LOUVIGNE DU DESERT

3 CLOCHETTE MME COLETTE LEQUERTIER 50310 ST MARTIN D AUDOUVILLE

4 EBANIE GAEC DES SOURCES 50310 OZEVILLE

5 FRAMBOISE GAEC BESNIARD FRERES 61500 AUNOU SUR ORNE

6 FRILEUSE GAEC DE LA BELLE ETOILE 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

7 DIGOSVILLE GAEC CORBET 49270 OREE D'ANJOU

8 EVOHEE GAEC DES TROIS CHEMINS 44680 ST HILAIRE DE CHALEONS

Galerie photos
Tom Dumesnil, le plus jeune présentateur cette année, avec Girouette. - Célia Caradec
Lucie Foucault de Briouze prépare Gentiane. - Célia Caradec
Philippe Bas, président du Conseil départemental de la Manche, à la rencontre des éleveurs. - Célia Caradec
Il faut se frayer un chemin parmi la foule... - Célia Caradec
La foule au rendez-vous du Salon de l'Agriculture. - Célia Caradec
Elbane chouchoutée avant son passage. - Célia Caradec
Chaque détail compte aussi pour les éleveurs... - Célia Caradec
Le chemin vers le ring est parfois compliqué au milieu des visiteurs. - Célia Caradec
Tom manoeuvre Girouette. - Célia Caradec
Tom Dumesnil manoeuvre Girouette. - Célia Caradec
Hutte est guidée par Alain Levée de Rémilly-sur-Lozon. - Célia Caradec
Lucie Foucault manoeuvre Gentiane. - Célia Caradec
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