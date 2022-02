Caen. Rodolphe, jeune agriculteur du Calvados, s'affiche dans le métro parisien

Rodolphe Lormelet, 34 ans, est céréalier à Versainville près de Falaise (Calvados) depuis 2010. Depuis ce jeudi 23 février 2017, il s'affiche dans le métro parisien en compagnie de onze autre agriculteurs, membre comme lui, du syndicat "Jeunes Agriculteurs".

Promouvoir le rôle des jeunes agriculteurs

"Le but c'est de présenter une autre vision de l'agriculture que celle qui prédomine aujourd'hui, notamment autour des polémiques liées à la pollution et au bien-être animal". Une opération markerting? Pas uniquement. "Nous voulons montrer les efforts entrepris. Que nous continuons de produire avec de nouvelles méthodes plus respectueuses".

Un partenariat avec les apiculteurs

"Sur mon exploitation, je travaille avec des apiculteurs pour réfléchir à la problématique agriculture-apiculture. Dans ce cadre j'interviens aussi sur la biodiversité".

Les jeunes agriculteurs d'aujourd'hui ont donc voulu démontrer qu'ils étaient sensibles à la cause écologique. Toutefois, l'équilibre à trouver entre nécessité de production et écologie nécessite de grandes réflexions.

