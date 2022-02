Rouen. Football: le FC Rouen s'impose face à la réserve de Oissel

C'est une huitième victoire cette saison pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui se sont imposés sur leur pelouse de Robert Diochon 4-1 face à la réserve de Oissel. C'était pour le compte de la 15ème journée du championnat de Division d'Honneur mercredi 22 février 2017.

Une belle prestation offensive

Malgré l'ouverture du score des visiteurs du jour, ce sont les Rouges et Blancs qui renversent la tendance et qui vont inscrire quatre buts par l'intermédiaire de Pierrick Lebourg, Samba Diop et Stive Mendy par deux fois pour une victoire finalement sans appel.

Au classement, les Rouennais restent donc à la 3ème place avant de se déplacer dimanche 5 mars sur la pelouse du Stade Sottevillais pour la 16ème journée de Division d'Honneur.

