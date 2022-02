Rouen. Rugby : Trouvez un nouveau nom au Stade Rouennais !

Les grands changements, oui, mais en douceur. Tout juste arrivé à la présidence du Stade Rouennais Rugby (Seine-Maritime), Jean-Louis Louvel confiait vouloir en changer le nom "en réunissant une assemblée générale dans les deux mois". Une décision d'importance qui n'est pas une des priorités du nouveau patron du rugby dans l'agglomération, qui souhaite se donner le temps de la réflexion. Mais le chef d'entreprise a déjà quelques pistes, notamment sur la dimension normande du projet et le nombre maximum de mots à utiliser.

Tendance Ouest a réfléchi à quelques propositions à lui soumettre. À vous de voter pour celle qui vous plaît le plus ou de nous proposer vos propres idées en commentaire, sur Twitter ou en répondant à ce sondage. La proposition qui remportera le plus de succès sera transmise au président Louvel. Alors, à vos votes!

Stade de Rouen Normandie

Jean-Louis Louvel veut intégrer le mot Normandie au futur nom du club. Notamment parce qu'il pense que Rouen a vocation à être le club moteur de la région et à attirer les jeunes joueurs prometteurs. En gardant la notion de "stade", l'équipe pourrait ne pas trop s'éloigner du nom originel du club créé en 2009 et contenter ses supporters de la première heure.

Rouen Ovalie Normandie

En bon chef d'entreprise, Jean-Louis Louvel pense au développement de l'image du club. Notamment pour s'imposer sur les réseaux sociaux, ce que le club peine à faire pour le moment "car le hashtag #rouennais ne fonctionne pas". D'où l'importance d'avoir un sigle attractif et facile à retenir comme le LOU à Lyon ou le RCT à Toulon. Alors pourquoi pas le Rouen Ovalie Normandie? Ce qui donnerait le RON, un beau contre-pied aux fameuses valeurs de l'ovalie.

Stade Rouennais Métropole Normandie

Une proposition qui plairait à Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, qui aime bien voir les clubs locaux porter haut les couleurs de l'agglomération, à l'image de Quevilly Rouen Métropole ou du Rouen Métropole Basket. Une proposition qui ne conviendrait pas forcément à Jean-Louis Louvel, qui aimerait "se contenter de trois mots". Avec son envie d'intégrer les mots Rouen et Normandie, c'est donc la Métropole qui pourrait être laissée de côté. Mais la proposition aurait l'avantage de bien situer le club sur une carte.

Les Lions de Rouen Normandie

Depuis sa création en 2009, le club est associé à l'image du lion par son logo et le surnom donné aux joueurs. Le roi des animaux est un symbole fort et permettrait une approche marketing très directe, à l'image de ce qui peut se faire dans les franchises de sport aux États-Unis. Et puis le lion, c'est un symbole de puissance intimidant pour les adversaires!

Chargement en cours…

A LIRE AUSSI.

Jean-Louis Louvel, le nouveau patron du Stade Rouennais Rugby, se donne deux ans pour monter en Pro D2

Rugby, championnat de Fédérale 1 : le Stade Rouennais (Seine-Maritime) face au Stade Langonnais (Gironde)

Rugby à Rouen : bientôt un terrain synthétique et un ensemble immobilier à Mermoz