Chaque année, le port de Rouen (Seine-Maritime) drague énormément de sédiments et de vase du chenal de la Seine pour permettre le passage des bateaux. Depuis 1977, c'est sur le site de Kannik, dans l'estuaire de la Seine, que les sédiments étaient enfouis. Ce site arrivant à saturation, il a fallu trouver une nouvelle solution pour maintenir l'accès au fleuve jusqu'au port de Rouen.

C'est finalement le site du Machu, à 14 km des côtes au large de Deauville, Honfleur et Cabourg (Calvados), qui a été retenu. Mais le projet est loin d'avoir fait l'unanimité auprès des élus locaux. Lors de l'enquête publique menée en fin d'année 2016, 94 dépositions ont été remises à la commission, dont 58 avis défavorables. Pourtant, ce vendredi 27 janvier 2017, la commission d'enquête a décidé de donner son feu vert au projet.

18 000 emplois concernés

"Parmi les sites restés en lice, le site optimal sur le plan environnemental, technique et économique s'est révélé être le site de Machu", indique la commission dans son rapport. Une commission qui trouve les inquiétudes légitimes mais qui tient à rassurer les communes les plus proches du site: "L'éloignement du site permet de n'avoir aucune conséquence sur leurs plages, il existe d'autres zones de dépôts en provenance des ports du Calvados plus proches des côtes."

Ces conclusions ont été transmises à la préfète de Région, Nicole Klein, pour validation. Selon ce rapport, ce sont "18 000 emplois directs et indirects" qui sont concernés "du Pont Jeanne-d'Arc jusqu'à Honfleur".

