Manche : Festibal à l'Agora d'Equeurdreville-Hainneville

Le retour du Festibal : un bal rock et déguisé pour les 3-12 ans. Pour cette 11ème édition, c’est le groupe normand, Olifan, qui mènera le bal. Dès 14h : ateliers maquillage, bricolage et musique. Le concert débutera à 15h30. Les enfants (et leurs parents) sont, comme chaque année, invités à venir déguisés. Rendez-vous à l’Agora Espace Cultures, avenue du Thivet (Equeurdreville-Hainneville).

Tarif : 2€. Renseignements au 02 33 10 01 25.

Points de vente des billets : Centre de loisirs des Couplets, accueils périscolaire des écoles d’Equeurdreville-Hainneville ou sur place le jour-même.

Ecoutez Aurélie Eve, organisatrice de l'événement.