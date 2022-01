C'est à une montagne que s'attaquaient les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Ce dimanche 29 janvier 2017, elles recevaient le TTC Berlin pour le premier tour des quarts de finale de l'ETTU Champions League de tennis de table. Championnes d'Allemagne en 2015 et 2016, déjà titrées dans cette Champions League en 2012, 2014 et 2016 et avec des joueuses dans le top 40 mondial, les Berlinoises étaient venues pour gagner.

Une défaite et un exploit

Mais les Normandes ne veulent pas faire de figuration. Dans le premier match, Yuan Tian se frotte à Georgina Pota et s'incline (1-11, 3-11, 4-11). Dans le deuxième match, Shiho Ono réussi à prendre un set à Petrissa Solja, médaillée d'argent lors des JO 2016 en équipe mais perd tout de même (11-7, 7-11, 8-11, 4-11).

Dans le troisième match, Galia Dvorak affronte Xiaona Shan et réussit à la faire chuter en quatre sets (11-9, 1-11, 11-9, 11-9). Un petit exploit puisqu'elle est la première à prendre un match aux Allemandes depuis le début de cette compétition. Après la pause, Yuan Tian et Petrissa Solja reprennent du service et c'est à nouveau l'allemande qui s'impose, même si elle tremble dans le deuxième set (5-11, 13-15, 8-11).

Sans surprise, le TTC Berlin s'impose 3-1. "Je suis fier de mes joueuses, elles ont fait l'exploit de prendre un match aux allemandes qui n'avaient pas encore perdu lors de cette compétition", confie Philippe Barbaray, le président de l'ALCL. Le match retour est prévu le 10 février à Berlin.

Des résultats plus mitigé en National

Malgré leurs bons résultats en Europe, les Normandes sont mal classées dans le championnat national de Pro A. Avec seulement 2 victoires pour 4 défaites, elles sont lanterne rouge en cumulant 9 points. Le 31 janvier, elles iront à Mayenne, 4e avec 12 points (2 victoires pour 4 défaites) pour redresser la barre.

