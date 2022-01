Rouen. Tennis de Table : fin de l'aventure en Coupe d'Europe pour les joueuses de Grand Quevilly

Vendredi 10 février, le club de l'ALCL jouait son match retour en Women Champions League contre les tenantes du titre, les joueuses du Berlin TTC.

Un parcours historique

Face à Berlin et son équipe de choc, des joueuses classées dans le TOP 20 mondial, et tenante du titre, les joueuses de l'ALCL n'ont pas démérité car elles ont réussi à faire un beau parcours dans la Champions League et surtout, c'est la première fois qu'une équipe Normande va aussi loin dans le Ping européen.

Dans le premier match, Tian Yuan s'incline face la numéro 14 mondiale, Yui Hamamoto, 3-1 (12-14, 11-6, 11-6, 11-0). Puis face à Georgina Pota, n° 9, la joueuse de l'ALCL Galia Dvorak (n°41) s'incline 3-0 (12-10, 11-6, 13-11) malgré une belle résistance. Enfin, Shiho Ono s'incline en 4 manches (11-6, 14-12, 9-11, 11-7) face à Xiaona Shan, n°6.

Le parcours européen prend fin et les Normandes vont devoir redescendre de leur nuage pour se battre dans le championnat de ProAF où elles ne sont qu'à la 5e place. Prochaine journée, le 14 mars face à Poitiers.

