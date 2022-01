Rouen.  Tennis de Table : Grand-Quevilly en Ligue des Champions

Ce dimanche 29 janvier, à partir de 17 à la Salle Bartlet, l'ALCL Tennis de Table de Grand Quevilly recevra l'équipe de Berlin pour les Quarts de finale de la Champions League ETTU.

Un niveau jamais atteint pour les clubs normands

Malgré un niveau plutôt élevé, seules les joueuses de Grand Quevilly ont réussi à se hisser à ce niveau dans une compétition européenne. C'est donc la 1ere fois qu'un club normand s'est qualifié pour un 1/4 de finale de l'ETTU Ligue des Champions.

Dans leur chemin semé d'embuches, les joueuses de Guillaume Liot ont su se faire une place. Dans le groupe C, face à Bursa (Turquie) et Szekszard (Hongrie), l'ALCL fini 2e de la poule avec le même ratio de victoire que les hongroises et gagne donc sa place dans les éliminatoires.

Un match difficile

De son coté, Berlin n'a subit aucune défaite pendant les matchs de poule et n'a perdu que 2 sets et tient un palmarès impressionnant: Vainqueur de la Champions League en 2012, 2014, 2016, Championnes d'Allemagne en 2015 et 2016, pas étonnant avec des joueuses qui font parti du TOP 40 mondiale.

Pour le match de Dimanche, l'équipe allemande sera composées de :

Yui HAMAMOTO: 36e joueuse mondiale et 11e allemande

Xiaona SHAN: 20e joueuse mondiale, 3e joueuses européenne et 3e allemande

Georgina POTA: 33e joueuse mondiale, 9e joueuses européenne et 1e allemande

Petrissa SOLJA: 17e joueuse mondiale, 2e joueuses européenne et 2e allemande

Et rappelons les classements des Normandes:

Galia Dvorak: 98e joueuse mondiale

Li Fen: 43e joueuse mondiale

Shiho Ono: pas classée mondialement

Yuan TIAN: 128e joueuse mondiale

Cette rencontre à domicile ne sera pas facile pour les Normandes... Le match retour est prévu à Berlin (Allemagne) le 10 février.

Pratique. ALCL - Berlin, Dimanche 29 janvier à 17h, Salle Bartlet. Tarif: 5€, gratuit pour les -12ans

