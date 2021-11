Rouen. À Grand Quevilly, L'ALCL prend une victoire qui fait du bien

Dans le Championnat ProAF, lors de la 4e journée, l'ALCL Tennis de Table de Grand Quevilly recevait St Quentin.

L'ALCL en piste pour une remontée dans le classement ?

Les joueuses de Grand Quevilly ne partaient pourtant pas favorites face à une équipe de St Quentin classée 2e en début de rencontre.

Avec Kim HAYEONG blessée et mise au repos d'office pour 15 jours, Yuan "Tina" TIAN absente également, et même si la n°1 Li Fen revient, la composition de l'équipe n'est pas franchement favorite. En effet, Li n'a pas joué depuis septembre et la situation de l'équipe va lui mettre la pression pour sa rentrée.

Lors du 1er match, c'est justement Li Fen (n°4 fr) qui ouvre la rencontre face à Aurore LE MANSEC (n°30 fr). La Quevillaise est tout de suite dans le bain et remporte la 1ère victoire 3-1 (11-5, 11-2, 10-12, 11-4)

Pour le 2e match, Barbora BALAZOVA (n°15 fr) affronte Hsien-tzu CHENG (n°16 fr). Le début du match est à la faveur de Barbora mais la chinoise recolle au score. La Normande finit par faire la différence 3-2 (11-7, 11-9, 8-11, 7-11, 11-8).

Après la pause, Galia Dvorak (n°23 fr) entre en jeu face à Britt Eerland (n°18 fr). La normande se bat dans les 2 premiers sets et joue même les prolongations (17-15 dans le 2e), mais son manque de réussite lui fait perdre les 3 autres sets suivants et St Quentin marque son premier point. Eerland s'impose 2-3 (11-9, 17-15, 10-12, 5-11, 3-11).

Dans le 4e match, Li Fen reprend du service face à Hsien-tzu CHENG et il ne faut pas attendre longtemps pour que la Quevillaise ramène le point de la victoire sur le score de 3-1 (11-7, 11-7, 9-11, 11-4).

"C'était important de remporter cette victoire, on a un gros match face à Joué-les-Tours, il faut qu'on engrange un maximum pour continuer la remontée fantastique", expliquait le coach Guillaume Liot à la fin de la rencontre.

Au classement, les normandes prennent une 2e victoire pour 2 défaites et cumulent ainsi 6 points. L'ALCL se détache du fond du classement mais n'est toujours pas en lieu sûr à la 7e place.

Les joueuses vont pouvoir se reposer et préparer la prochaine rencontre qui ne sera que le 5 décembre 2017 à l'extérieur à Joué-Les-Tours.

