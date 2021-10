Le championnat de Pro A féminine ne comptant que sept équipes, l'ALCL a joué son dernier match ce mardi 2 mai 2017 face à Saint-Quentin. Les Normandes ont fini sur une bonne note malgré une rencontre pas si facile.

Dans le premier match, Li Fen fait une contre-performance face à Daniela Monteiro Dodean et s'incline 3-0 (11-5, 12-10, 11-8). Dans le second match, Shiho Ono joue face à Audrey Zarif et remet l'équipe à flot en remportant son match 1-3 (10-12, 13-11, 7-11, 3-11). Dans le troisième match, Galia Dvorak affronte Florence Van Acker et, malgré un écart sur le papier, la Normande peine à s'imposer et doit conclure son match en cinq sets (3-11, 7-11, 12-10, 11-9, 7-11).

Après la pause, Shiho Ono affronte Monteiro Dodean qui s'impose 3-2 (12-14, 11-8, 11-5, 6-11, 11-5) et les deux équipes sont à nouveau à égalité. Il faudra attendre l'issue du match de Li Fen contre Audrey Zarif pour connaitre le vainqueur de la rencontre. Et c'est finalement la Normande qui s'impose 3-0 au terme de sets disputés (10-12, 10-12, 5-11).

L'ALCL dépendante de la prochaine journée

Avec cette dernière victoire, l'ALCL est catapultée à la troisième place du classement provisoire mais avec un match d'avance sur les autres équipes. Les Normandes cumulent 24 points avec six victoires et six défaites et sont bien encadrées par Saint-Quentin (2e avec 25 points) et Poitiers (4e avec 23 points). Rien n'est donc acquis pour l'ALCL qui devra attendre l'issue du championnat, le 16 mai, pour connaitre sa place définitive. Ce qui est sûr, c'est que le club se maintien dans le championnat de Pro A féminine pour la saison prochaine.

