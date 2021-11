Rouen. Tennis de table (Pro AF) : l'ALCL Grand-Quevilly vise encore plus haut

La rencontre s'annonçait serrée et explosive, entre le co-leader et le troisième du championnat de Pro AF. Mais ce sont bien les joueuses de l'ALCL Grand-Quevilly qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires de Lys-Lille, le vendredi 6 avril 2018, pour la 13e et avant-dernière. Classées 3e, 8e et 20e joueuses en France, Yang Xiao Xin, Bernadette Szocs et Tamolwan Kethukan risquaient de freiner la remontée des Normandes.

Bien installées sur le podium

Mais l'ALCL a rapidement pris les devants, grâce aux victoire de Li Fen (3-2) et Kim Hayeong (3-0). Devant à la pause (2-0), les Normandes ont lâché du lest et laissé les Nordistes revenir à égalité sur des défaites de Galia Dvorak (3-2) et de Kim Hayeong (3-0). Finalement, c'est Li Fen qui s'impose dans le match décisif pour donner la victoire à l'ALCL.

Au classement, les Normandes prennent les trois points de la victoire et cumulent maintenant 30 points. Tout est encore jouable lors de la dernière journée car elles ne comptent que deux points de retard sur Lille et trois sur Poitiers. Pour refermer ce championnat, l'ALCL disputera un derby normand contre les joueuses de Saint-Pierre-lès-Elbeuf le mardi 15 mai 2018.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly quitte la Champions League la tête haute

Tennis de table : l'ALCL Grand-Quevilly remporte le derby normand