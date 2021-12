Rouen. En Champions League, l'ALCL TT n'a toujours pas de victoire

Face à des croates très solides, les Quevillaises de l'ALCL TT n'ont pas démérité mais n'ont toujours pas obtenu leur première victoire en Champions League ETTU, la plus haute compétitions féminine d'Europe. Dans le premier match, Barbora Balazova affronte Yu Fu, vice championne d'Europe en 2016. Le match est accroché, la Quevillaise se bat mais Fu est la plus forte et s'impose d'un cruel 0-3 (7-11, 7-11, 3-11).

Dans le second match, Kim Hayeong est opposé à Hoi Kem Doo. Là aussi le match est disputé, Kim, tout juste sortie de blessure, semble avoir retrouvé toutes ces capacités mais la jeune joueuse croate, médaillée d'argent aux JO de 2014 en simple n'est pas impressionnée et s'impose en 4 sets 1-3 (5-11, 8-11, 12-10, 8-11). A la pause, les normandes ont 2 points de retard. Pour la reprise, Galia Dvorak entre en jeu face à Dorina Srebrnjak, mais le match tourne court. La croate, plâtrée suite à une chute récente, se présente mais abandonne au 1er point, donnant une victoire aux normandes.

Le 4e match oppose à nouveau Barbora Balazova face à Hoi Kem Doo et s'incline 0-3 (9-11, 7-11, 10-12).

L'ALCL perd la rencontre 1-3 face à Dr Casl et voit ses chances de participer aux play-off s'amenuiser. Il reste encore une chance aux Normandes, le 19 décembre face à Szekszard AC en Hongrie.