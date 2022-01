Ce samedi 28 janvier, à la salle Rabelais, les joueurs de Maromme-Déville-Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) recevaient le Volant Airois pour le compte de la 7e journée de Top 12 de badminton.

Le MDMSA diminué

Face à la lanterne rouge, le MDMSA n'avait pas de grande pression avant ce match mais les Normands ont dû composer avec les absence de Natalia Perminova, d'Irina Hlebko et de Freek Golinski.

Chez les hommes, les simples sont remportés par les Normands : Romain Eudeline et Antoine Bebin s'imposent respectivement face à Louis Ducrot (21-12, 21-13) et Romain Linster (21-9, 21-19). Chez les dames, c'est l'inverse. Juliane Piron s'incline face à Panuga Riou (8-21, 15-21) et la présidente du club Sarah Vauzelle ne fait pas mieux face à Flore Vandenhoucke (7-21, 9-21).

Dans le double masculin, Romain Eudeline et Julien Maio s'imposent face à Maxime Briot et Matijs Dierickx (21-18, 21-17), rapportant un 3e point au MDMSA.

Par la suite, plus rien de va chez les Normands: la paire féminine Vauzelle/Tessier s'incline face à Jaques/Vandenhoucke (7-21, 9-21) et les doubles mixtes suivent avec Tessier et Maio qui perdent face à Jaques/Dierickx (17-21, 13-21) puis Piron/Bebin qui résistent mais s'inclinent également face à Annys/Briot (21-19, 18-21, 19-21).

Le score final (5-3) est à la faveur du Volant Airois qui prend les 5 points de la victoire. Au classement, le MDMSA est toujours à la 5e place avec 17 points. Le Volant Airois, menaçant avec 13 points, pourrait bien changer la queue du classement si les Normands ne se réveillent pas au prochain match.

Un coup à tenter pour les Normands

La 8e journée du championnat opposera le MDMSA à Talence. Au classement, l'US Talence n'est qu'à 18 points soit un point de plus que les Normands. La prochaine rencontre serait l'occasion de remonter dans le classement et d'assurer le maintien en Top 12.

