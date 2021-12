Pour la 12e journée de championnat Élite, ce samedi 21 janvier 2017, le club de Canteleu-Maromme recevait les Nordistes de Bellaing, une équipe concurrente pour le maintient.

Une victoire qui rebooste le moral

Pour le premier match de l'année 2017, les Loups se devaient de donner le ton pour la 2e phase. Face à Bellaing, que les Loups retrouveront lors des play-down, Canteleu-Maromme a réussi à inscrire une seconde victoire à son compteur.

Lors du premier set, les Loups dominent et l'emportent 25-18. Mais le second est à l'avantage de Bellaing qui renverse la vapeur et remporte le set 20-25. Après cette déconvenue, les Loups sortent les crocs et remportent le 3e et le 4e (25-20, 25-13). Une victoire 3-1 à ajouter au compteur du CMVB qui cumule maintenant 10 points (2 victoires, 10 défaites) et se place en 6e position au classement.

Compte à rebours lancé

Il ne reste plus que deux rencontres avant les play-down. Ce samedi 4 février 2017, les Loups se déplaceront à Saint-Pierre, lanterne rouge du classement. Des points qu'il faut absolument prendre pour le classement mais surtout pour le moral.

