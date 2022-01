Rouen. Volley-ball : Canteleu s'incline face au leader

Ce samedi 11 février, les Loups de Canteleu-Maromme (Seine-Maritime) recevaient les joueurs du Mende Volley Lozère pour la 14e et dernière journée du championnat Elite de Volley-Ball.

Des Loups impuissants face au Leader

Pour la dernière journée de championnat, les Loups sont tombés sur les leaders du championnat, Mende, qui alignent 13 victoires pour une seule défaite. Les points s'enchaînent et les Loups sont à la traîne, c'était à prévoir. Le match se joue en 3 sets et Mende ressort vainqueur 3-0 (17-25, 19-25, 18-25).

Au classement, les Cantiliens gardent leur 6e place avec 12 points, 3 victoires et 11 défaites.

Place aux Play-down

Maintenant que la saison régulière est finie, les Loups vont devoir se battre pour se maintenir en Élite lors des Play-down. "On espère remporter au moins 2-3 matchs", confie le Président Michel Anquetil.

Pour le premier match, les Loups devront affronter le 7e de la poule B, le Paris UC qui cumule 13 points (3 victoires et 11 défaites aussi). Rendez-vous le 25 février.

