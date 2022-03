Rouen. Elite de Volley-Ball: Canteleu-Maromme contraint de démissionner

Ce samedi 4 mars, pour le 2e match des play-down, les joueurs devaient se déplacer à Grenoble.

Déplacement annulé, équipe forfait

Sportivement, l'équipe était prête, malgré 1 malade et 1 blessé, le coach Aymeric Beaujour pouvait aligner les 6 joueurs nécessaires pour le déplacement à Grenoble.

Un match important pour le classement, le CMVB étant à la 4e place avec 10 points, les Grenoblois sont juste devant (3e avec 14 points).

Mais la décision est tombé vendredi à 17h, "Nous avons rencontré les mairies (ndlr: de Canteleu et Maromme) pour obtenir des financements en vue de ce déplacement, l'un des plus chère, et malgré cela, les subventions ne sont pas arrivées. Nous avons donc pris la décision de déclarer forfait" nous déclare Michel Anquetil, le président du club.

"Il faut compter entre 800 et 1000€ pour ce déplacement, entre l'essence et les autoroutes, et comme aucunes des mairies ne s'étaient engagées, il a fallut faire un choix pour ne pas compromettre la situation du club. Mais sportivement, nous étions là"

Le président, très déçu du support des collectivités, nous annonce qu'il y aura une amende à payer auprès de la fédération et c'est sans compter l'impact sur le déroulement des play-down.

A LIRE AUSSI.

Volley-ball : Les Loups de Canteleu-Maromme remportent une victoire qui fait du bien

Volley-ball : Canteleu s'incline face au leader

Volley-ball : les Loups de Canteleu-Maromme reçoivent le leader