Rouen. Les Loups de Canteleu-Maromme n'ont pas démérité face au leader Avignon

Ce samedi 17 décembre 2016, les Loups du CMVB recevaient le club d'Avignon, leader de la poule pour la 10e journée de Championnat Élite.

Les Loups se sont réveillés

Sur le papier, Avignon est bien plus fort que le CMVB, mais ce samedi, les Loups ont sorti les dents et montré le meilleur de leur jeu face à deux anciens Loups, Ricardo Martinez et Hassan Jaldou.

Dès le début, les Loups ne lâchent rien et jouent même les prolongations dans le premier set qu'ils vont chercher très loin 32-30. Dans le deuxième et troisième, c'est Avignon qui s'impose 20-25 et 23-25. Mais les joueurs normands ne se laissent pas faire et arrachent le quatrième set 25-23. Les deux équipes attaquent le tie-break et c'est finalement Avignon qui remporte le cinquième set 13-15 et la rencontre 2-3.

Pas de crainte pour la suite

"Il y avait un match dans le match face à Bertrand Morelle", affirme le passeur avignonnais Ricardo Martinez. "Les Loups ont bien joué et s'ils continuent comme ça, ils ne devraient avoir aucune crainte pour la suite".

Ce match prouve que les Loups sont prêts pour la suite et veulent se maintenir comme l'a confirmé le coach Aymeric Beaujour "J'ai rien eu besoin de dire, juste une petite phrase de motivation au début du match et ils étaient lancés".

Classement inchangé

Cette rencontre de samedi était sans stress car sans conséquence pour les équipes. Avignon était assuré de garder sa place quelque soit et score et Canteleu ne pouvait rien perdre. Avignon récupère les deux points de la victoire et cumule 27 points. Canteleu prend un point au passage et atteint sept points, deux de plus que Bellaing.

Pour la prochaine rencontre, il faudra attendre mercredi 14 janvier 2016, date à laquelle les Loups se déplaceront à Amiens pour affronter les quatrième du classement.

