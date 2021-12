La reprise est brutale pour les Loups. Ce samedi 14 janvier 2017, les volleyeurs de Canteleu-Maromme se rendent à Amiens pour le compte de la 10e journée de championnat Élite de volley-ball.

Une revanche à prendre

Sur le papier, Amiens semble plus fort avec 16 points (6 victoires et 4 défaites) alors que Canteleu-Maromme peine à atteindre les 7 points avec seulement une victoire pour neuf défaites. Pourtant, lors du match aller, les Loups avaient réussi à accrocher Amiens. Mais ils s'étaient finalement inclinés sur le score de 2-3 (25-18, 25-18, 15-25, 16-25, 9-15).

La rencontre n'est pas gagnée d'avance non plus pour Amiens. Les Loups ont acquit de l'expérience au fil de la saison jusqu'à ce fameux match face à Avignon, le leader actuel (27 points, 9 victoires pour 1 seule défaite), où les Loups ont vendu très chèrement leurs peaux, en ne perdant que 2-3 (32-30, 20-25, 23-25, 25-23, 13-15).

D'après le coach Aymeric Beaujour, après la rencontre face à Avignon, les Loups sont prêts. Ils connaissent les techniques et n'ont plus qu'à dérouler le plan. Et à partir de maintenant, le CMVB sait que les matches serviront surtout à se préparer aux matches de barrages pour éviter une relégation la saison prochaine.

