Les Loups de Canteleu-Maromme ne trouvent pas la solution. Ce samedi 14 janvier 2017, c'est l'équipe d'Amiens qui a eu raison des Normands lors de la la 11e journée de championnat Elite.

Pas d'exploit pour les Loups

Face au 4e du classement, les Loups partaient dans la peau du challenger pour cette rencontre et la hiérarchie a été respectée. Dans les deux premiers sets, les Normands sont pris de cours et cèdent 25-14 et 25-18. Mais après la pause, les Cantiliens se réveillent et donnent du fil à retordre à Amiens, les Loups arrachent le 3e set 24-26. Le 4e est un peu plus serré mais Amiens s'impose quand même 25-21 et remporte finalement la rencontre 3-1.

Au classement, Amiens passe 4e avec 19 points, 7 victoires et 4 défaites alors que les Loups sombrent un peu plus dans le classement et descendent à la 7e place avec 7 points et un bilan d'une victoire pour dix défaites.

Reprendre une place

Pour la prochaine rencontre, les Loups recevront Bellaing, qui pointe à la 6e place avec 8 points, soit juste un point de plus. Si les Normands remportent cette victoire, ils pourraient bien remonter d'une place au classement.

Pratique. CMVB - Bellaing : samedi 21 janvier 2017 à 20h, gymnase Rabelais à Maromme, 2 €.

A LIRE AUSSI.

Les Loups de Canteleu-Maromme n'ont pas démérité face au leader Avignon

Volley-ball: Les Loups de Canteleu-Maromme auront fort à faire en déplacement à Amiens