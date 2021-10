Rouen. Volley-ball : les Loups de Canteleu-Maromme prennent une claque à Fréjus

Ce samedi 3 décembre 2016, pour la 9e journée de Nationale 1, les Loups de Canteleu-Maromme (Seine-Maritime) se sont rendus à Fréjus (Var) pour affronter les 3e du classement.

Du déjà vu

Lors de leur première rencontre, pour le compte de la 2e journée, Fréjus avait déjà pris trois points à Canteleu en s'imposant 3-0 (20-25, 23-25, 16-25). Pour ce match retour, les Normands n'ont pu empêcher le même scénario de se répéter. A l'extérieur, les Loups n'arrivent pas à lutter contre plus forts qu'eux et s'inclinent une nouvelle fois 3-0 (25-19, 25-22, 25-16).

Classement inchangé

Après cette 9e journée, le classement reste inchangé pour Canteleu-Maromme, toujours à la 6e place mais avec un écart qui se creuse de plus en plus avec le haut du classement. Avec six points, les Loups devancent encore Bellaing et St-Pierre. Surtout, les Loups ne comptent qu'une seule victoire pour huit défaites.

Le CMVB reçoit les leaders

Pour la prochaine rencontre, le CMVB recevra le club d'Avignon (Vaucluse), actuellement leader de la poule avec 25 points (huit victoires et une défaite) et invaincu depuis cinq rencontres. Lors du match aller, les Normands n'avaient rien pu faire et avaient encaissé une sévère défaite en trois sets secs (25-15, 25-22, 25-17).

