Rouen. Volley-ball : les Loups de Canteleu-Maromme ne remontent pas la pente

Samedi 26 novembre 2016, les Loups de Canteleu-Maromme (Seine-Maritime) ont reçu Halluin (Nord) pour la 8e journée de championnat Nationale 1.

Des Nordistes plus expérimentés

Canteleu-Maromme est dans une position délicate au classement, juste devant la zone de relégation. À ce niveau là, chaque point compte et chaque défaite constitue un pas de plus vers le précipice. Malheureusement, face à Halluin, les Loups se battent mais les Nordistes, expérimentés, s'en sortent.

La réaction d'orgueil des Normands

Dans le premier set, les Loups font des erreurs et Halluin en profite (22-25). Dans le deuxième set, les Loups sortent les crocs et arrivent à conclurent sur leur terrain (25-22). La troisième manche commence bien pour le CMVB mais Halluin se rattrape et termine devant (21-25).

Lors de la quatrième et dernière manche, les Nordistes douchent définitivement les espoirs des Normands en leur infligeant un sévère 25-15.

Un périlleux déplacement

Au classement, les Loups sont donc 6e sur 8 avec six points (une victoire pour sept défaites). Juste derrière, Bellaing menace avec 5 points et pourrait bien profiter d'un faux-pas de Canteleu-Maromme pour leur passer devant.

Samedi 3 décembre 2016, le CMVB se rend à Fréjus (Var). Les Sudistes, 3e, voudront faire respecter la hiérarchie. Aux Seinomarins de déjouer les pronostics.

