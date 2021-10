Rouen. Une victoire qui fait du bien pour le club de Canteleu-Maromme Volley-Ball

Mal engagés dans le championnat Elite, les Loups de Canteleu-Maromme (Seine-Maritime) devaient absolument faire quelque chose samedi 5 novembre 2016 face à Saint-Pierre, lors de la 6e journée du championnat.

Une victoire écrasante

Et les Loups, bien en jambes, ont expédié leurs adversaires du soir en trois petits sets (25-14, 25-15, 25-16). Au classement, St Pierre est dernier avec un points (six défaites) et le CMVB remonte à la 6e place avec 6 points (une victoire et cinq défaites).

Un prochain match délicat

Pour la prochaine rencontre, samedi 19 novembre 2016, les Loups se déplaceront à Mende pour affronter les 2e au classement. Au classement, Mende a 14 points avec cinq victoires et une seule défaite.

