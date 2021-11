Sully, un film un peu pauvre

Aujourd'hui, je vous parle de Sully, un film de Clint Eastwood avec Tom Hanks et Aaron Eckhart.

Sully s'inspire de l'histoire vraie de Chesley 'Sully' Sullenberger , le pilote qui a réussi à faire amerrir en 2009 son avion en détresse sur l'Hdson, le fleuve qui traverse New York ! Une bien belle action qui a permis de sauver tous les passagers et l 'équipage d'un avion. Seulement, entre le décollage et l'amerrissage, il ne s'est passé qu'à peine plus de 5 minutes.

Comment faire un film sur un événement aussi rapide ??

Clint Eastwood a pris le parti de montrer l'enquête qui s'est déroulée suite à cet exploit qui cherchait à voir si Sully avait pris la meilleure décision pour ses passagers et son avion. On le voit assister avec son co-pilote à divers débriefings du Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board, NTSB) . Tom Hanks est très bon dans son rôle comme à son habitude, avec cette fois une petite moustache blanche. Il a bien du mal à gérer la soudaine notoriété que lui apporte son acte.

Le problème est que tout cela n'est pas bien palpitant à l'écran. Une enquête administrative n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus fou et l'émotion , bien que présente, n'est pas exacerbée par l'enquête. Je trouvais donc le film moyen. Mais le plus grand problème, que j'ai appris après avoir visionné le film, est la liberté que s'est accordée Clint Eastwood avec la vérité. Certes, un biopic ne colle jamais à 100% avec la réalité.

Mais afin d'avoir un antagoniste, le réalisateur a inventé des actions « diaboliques » et « sadiques » à la NTSB. En tant que spectatrice, j'ai eu l'impression d'être prise au piège avec Sully, devant l'acharnement que mettait la NTSB à accuser Sully pour une faute qu'il n'avait pas commise, essayant par tous les moyens de le faire tomber. Or il apparait que l'enquête a été beaucoup plus douce et que surtout les torts montrés à l'écran n'ont jamais eu lieu. Nombre de propositions du Sully cinématographique pour montrer qu'il avait bien agi et prouver sa bonne foi ont été faites par la NTSB elle-même dans la réalité, sans qu'il ait eu à dire un mot.

Alors à quel moment accepte t'on qu'un film déforme à ce point la réalité, plutôt que d'en faire un documentaire de quelques dizaines de minutes pour la télévision?

Sully est un film où Tom Hanks est encore une fois impeccable. Un film sur une action incroyable qui a permis de sauver de nombreuses vies grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Pour autant, le sujet ne permettait pas d'en faire un long-métrage, et vouloir malgré tout en faire un déforme trop la réalité pour être acceptable. C'est pourquoi je conseille plutôt de le regarder lors de son passage à la télévision.