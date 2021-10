Le film du jour: Capitaine Phillips

Aujourd'hui je vous présente Capitaine Phillips, le film de Paul Greengrass avec Tom Hanks,tiré d'une histoire vraie.



Celle d'un capitaine qui se fait aborder au large de la Somalie. Une histoire incroyable et poignante, qui nous tient en haleine. On prend conscience de pas mal de choses, notamment que pour aborder un immense cargo rempli de containers, une coquille de noix et une échelle suffisent. Plutôt terrifiant...

Le film est empathique à souhait, on se sent aussi isolés que l'équipage face à la menace.

Tom Hanks est grandiose, il possède une nouvelle fois son rôle. Un capitaine qui tient la barre au sens propre comme au figuré, mais qui n'en reste pas moins un homme. Plein de peur mais fort face à l'adversité, il nous remplit de respect et l'on craint pour sa vie presque autant que lui pour la sienne.



Dans le scénario, 4 pirates qui menacent la vie de dizaines d'autres pour une histoire d'argent, forcément ça n'attire pas la sympathie. C'est pourquoi le réalisateur a voulu nous montrer les prémices de l'attaque, les hommes sont plus ou moins obligés de faire la piraterie car ils sont menacés par des gangsters.

Franchement cette scène n'est pas très bien faite car à aucun moment on ne ressent de la compassion pour les pirates. On ne rêve plutôt que d'une chose, que tout le monde s'en sorte et qu'eux croupissent en prison.



C'est le seul point du film qui n'est pas très bien réalisé. Pour le reste et sans vouloir donner trop de détails pour ne pas enlever le suspense on passe un moment très intense et on ne voit pas le temps passer.



Capitaine Phillips est un film plein de suspense, chargé d'émotions, qui vous fera vivre de grands moments. Une histoire qui mérite d'être connue et à voir par le plus grand nombre, avec un Tom Hanks au top. Vous ne serez pas déçus.