CINEMA Le pont des espions, la guerre froide vue par Spielberg

Aujourd'hui, je vous parle du film « le pont des espions », qui signe le retour de Steven Spielberg derrière la caméra, 3 ans après Lincoln, et avec son acteur fétiche Tom Hanks !

Nous sommes en pleine guerre froide, la tension est à son comble entre la Russie et les Etats-Unis. Alors quand les américains arrêtent un espion de l'URSS sur leur sol, forcément ça fait du bruit !

Mais n'est t'il pas un humain comme les autres avant d'être un espion ? Faut il le lyncher ou lui donner un procès équitable ?

L'avocat James Donovan va devoir trouver la réponse à ses questions. C'est une histoire vraie qui nous est racontée, celle d'un homme peu connu (ou en tout cas moi je ne le connaissais pas du tout). C'est une belle rencontre que nous permet de faire Steven Spielberg, car Donovan a tout du héros. Pas celui de guerre, c'est sûr, mais il y a assez de films de super-héros pour en trouver de ce type là. Non là, c'est le héros de la justice , profondément humain et qui donne de sa personne. Je suis en totale admiration.

Côté réalisation, c'est hyper maîtrisé, mais évidemment on n'en attendait pas moins de la part du récent médaillé Spielberg. Tout comme pour son dernier film, la réalisation est hyper académique. C'est très sobre. Cela accompagne assez bien l'ambiance du film car il est question de négociations et tractations, pas d'action. Le rythme n'est pas incroyable mais Spielberg arrive à capter notre attention et du coup le temps ne s'écoule pas lentement.

Le pont des espions est un film humaniste, qui montre une nouvelle fois un pan de l'histoire américaine mais qui sait séduire hors du pays. Un Tom Hanks qui déroule son talent avec l'un des réalisateurs qui le connaît le mieux, c'est à ne pas manquer en ce moment au cinéma.