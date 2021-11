Déville-lès-Rouen. À Rouen, ils font le menu et les courses pour vous

Prononcez "Cookeurs", ils y tiennent ! Amis d'enfance, Antoine Mazy et Kévin Lecoq sont également jeunes, normands et doués de l'esprit d'entreprendre. "Antoine aime beaucoup cuisiner, et moi j'adore manger !" C'est ainsi que Kévin résume la genèse de Cookrs, leur jeune start-up basée à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Le principe ? Des solutions clé-en-main sous forme de "box" pour les cuisiniers en mal d'inspiration. Des ingrédients jusqu'aux temps de cuisson, leurs repas en kit "revisitent des grands classiques ou des plats que l'on consomme habituellement tous faits", mais toujours avec des produits frais et en suivant une méthode ludique.

Des produits frais de saison

"Chaque semaine nous proposerons huit recettes simples à réaliser. Les clients choisiront les quatre qui leur plaisent", décrit Kévin Lecoq. Par exemple, en janvier, des endives braisées, un parmentier de canard, un burger au boeuf ou une truite grillée aux petits légumes devraient figurer au menu.

"Le but, c'est aussi de miser sur des produits de saison, surtout pour les fruits et légumes", précise Antoine Mazy. Et pour la transparence et la traçabilité, tous les produits sont français.

Un test grandeur nature

Officiellement, le grand lancement est prévu avant la fin du mois de janvier. Quand le site Internet sera prêt, les clients pourront commander leur box hebdomadaire avant le mercredi soir, à minuit, pour une réception le mercredi suivant. Un circuit assez long qui permet à Kévin et Antoine de gérer les commandes et d'éviter le gaspillage.

Au début du mois de décembre 2016, Cookrs a pu tester son mode de fonctionnement avec l'envoi de 73 repas et de nombreux retours positifs. Pour les deux compères, l'heure est donc aux derniers réglages. Les quelque 1100 fans de leur page Facebook ne s'en plaindront pas !

