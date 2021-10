Rouen. Seine-Maritime : il harcèle de textos son ex-compagne et la menace de mort

Mickaël Langele, 34 ans, rencontre sa compagne il y a quatre ans. Ensemble, ils font un enfant. Mais voilà longtemps que le couple se déchire. La vie devenant impossible, ils conviennent d'une nécessaire séparation et le prévenu quitte le domicile commun, situé à Rouen (Seine-Maritime) en septembre 2016. C'est alors que l'homme se met à harceler la mère de son enfant au téléphone, l'insulte et la menace de mort par messages vocaux et SMS. Il s'adresse également à la soeur de sa concubine ainsi qu'à ses amis.

"J'ai voulu faire mal parce que j'avais mal"

Épuisée par cette situation, elle dépose plainte pour harcèlement le mardi 6 décembre 2016. La police vérifie et confirme la teneur des messages qu'elle a reçus et interpelle l'individu. Acculé, ce dernier a fait des démarches pour rencontrer un psychologue et, en outre, soigner sa forte addiction à l'alcool.

Jugé vendredi 9 décembre 2016, il déclare avoir "voulu faire mal parce que j'avais mal". Sa défense se borne à déclarer : "Mon client a conscience de ses excès et veut se reconstruire."

Quatre mois de prison ferme

Le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à huit mois de prison dont quatre avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans, une obligation de soins et une interdiction de rencontrer la victime.

