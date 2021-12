Rouen. Seine-Maritime : ivre au volant, il provoque un accident 

Le 14 octobre 2017 à Saint Aubin les Elbeuf (Seine-Maritime), Laurent Boursier, 49 ans, roule à bord d'une voiture qu'il compte acheter à un ami. Il sort d'un bar dans lequel il a bu plus que de coutume car, condamné en octobre 2016 pour des faits similaires, il est astreint à des soins visant à lutter contre son addiction à l'alcool. Le jour des faits, il déroge à cette injonction et aggrave sa situation en prenant le volant, se plaçant ainsi en état de récidive légale.

Dans une rue de la ville, il circule à vive allure et se trouve face à face avec la voiture de la victime, après avoir slalomé sur les bas côtés de la chaussée. Le choc frontal est inévitable. La Police, arrivée sur place, constate d'importants dégâts sur la voiture du prévenu ainsi que des traces de freinage sur la route. La victime, choquée et blessée puisqu'on lui octroiera trois jours d'incapacité temporaire de travail, dépose plainte et se porte partie civile.

Une totale inconscience

Lors de son interpellation, il présente des signes d'ivresse évidents, adopte une attitude arrogante et demande plusieurs tests d'alcoolémie, niant l'évidence. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits et explique qu'une vie familiale compliquée l'a fait céder à sa mauvaise habitude. "Je regrette vraiment avoir bu avant", dit-il à la barre. A son casier judiciaire, trois condamnations pour faits similaires sont déjà portées. Pour le Ministère Public, "L'inconscience du prévenu est flagrante quand il a bu". Pour sa défense, "Il n'y a aucun signe de réitération des faits".

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné, à l'audience du lundi 13 novembre 2017, à huit mois de prison dont quatre assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans. Le Tribunal décide également de l'annulation de son permis de conduire pour une durée de cinq ans.

A LIRE AUSSI.

Rouen : un voleur de voiture "immature"

Seine-Maritime : il prend la fuite après un accident de la route

Calvados : ivre au volant, il donne l'identité de son frère

Calvados : roman d'un conducteur alcoolisé en récidive

Etats-Unis: l'Arkansas a procédé à une double exécution